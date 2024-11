Scholz blir SPDs statsministerkandidat igjen

– Vi går til valg i den kommende valgkampen med Olaf Scholz, sa SPDs partileder Lars Klingbell torsdag.

Beslutningen er tatt etter flere uker med spekulasjon om hvorvidt Scholz, som er svært upopulær blant tyskerne, ville bli skjøvet til side av en mer populær kandidat foran valget neste år.

Men torsdag var veien åpen for at Scholz stiller til gjenvalg etter at forsvarsminister Boris Pistorius gjorde det klart at han ikke vil stille mot Scholz.

Presset mot Scholz om å gå av har økt etter at den rød-grønn-gule koalisjonsregjeringen sprakk tidligere denne måneden.

Både Scholz og SPD sliter tungt på meningsmålingene. Mange både på grasrota og på nasjonalt nivå gikk inn for å bytte ut Scholz som statsministerkandidat og heller sette inn den mer populære Pistorius.

Scholz ventes å bli utpekt til partiets kandidat på et møte i partiets ledelse mandag. Valget til ny tysk nasjonalforsamling ventes å bli holdt 23. februar.

