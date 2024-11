Nytt vulkanutbrudd på Island

Et helikopter fra kystvakten er sendt opp over vulkanen på Reykjaneshalvøya, 40 kilometer sørvest for Reykjavik, for å evaluere situasjonen.

En talsmann for Islands meteorologiske institutt, Benedikt Ófeigsson, sier at utbruddet er nord for et vannskille, og at lava derfor ikke vil flyte mot Grindavik.

Han sier ifølge Rúv at det foreløpig ikke ser ut som utbruddet er like stort som det forrige. Sprekken er 2 kilometer lang og utvider seg mot nordøst.

Utbruddet er det tiende siden en serie utbrudd startet i 2021 i en vulkan som lenge hadde vært ansett som inaktiv.

De rundt 4000 innbyggerne i fiskerbyen Grindavik var lenge evakuert, men hadde etter hvert fått lov å vende tilbake til sine hjem.