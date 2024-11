Minst 150 drept i Haitis hovedstad den siste uken, ifølge FN

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed har minst 4544 personer mistet livet hittil i år som følge av gjengvolden i landet.

– Den siste økningen i vold i Haitis hovedstad er et varsel om at vi ennå ikke har sett det verste. Gjengvolden på stanses umiddelbart. Haiti må ikke forsvinne dypere inn i kaos, sier FNs menneskerettighetssjef Volker Türk.

Den haitiske regjeringen ba i 2022 om internasjonal hjelp for å bekjempe de mektige kriminelle gjengene i landet, og FNs sikkerhetsråd godkjente et slikt oppdrag i fjor.

Til nå er kun en brøkdel av de lovte mannskapene sendt, og haitiske ledere har jobbet for å gjøre om oppdraget til en fredsbevarende styrke for å sikre bedre finansiering. FNs sikkerhetsråd skal møtes onsdag for å diskutere voldsspiralen i landet.

Leger Uten Grenser (MSF) kunngjorde tirsdag at organisasjonen stanser arbeidet i Port-au-Prince-området etter å ha blitt truet av både politi og væpnede gjenger.