USA la ned veto mot å kreve våpenhvile i Gaza

USA hevder at en våpenhvile nå bare vil tjene Hamas.

– Vi har gjort det klart at vi ikke kan støtte en betingelsesløs våpenhvile som ikke innebærer løslatelse av gislene, sier USAs FN-ambassadør Robert Wood.

I resolusjonsforslaget, som ble fremmet av Sikkerhetsrådets ti ikke-permanente medlemmer, het det at FN «krever en umiddelbar, ubetinget og permanent våpenhvile som skal respekteres av alle parter, og gjentar videre sitt krav om umiddelbar og ubetinget løslatelse av alle gisler.»

14 av Sikkerhetsrådets 15 medlemmer stemte for resolusjonsforslaget, mens USA benyttet seg av vetoretten og sørget for at det ikke ble vedtatt.

