Kina avviser kjennskap til skader på kabler i Østersjøen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Uttalelsen kom som svar på spørsmål fra Financial Times om det kinesiske skipet Yi Peng 3, som seilte nær de undersjøiske kablene da de ble skadet.

– Kina har alltid oppfylt sine forpliktelser og krever at landets skip holder seg strengt til maritim lov, sier talsperson Lin Jian i det kinesiske utenriksdepartementet. Han legger til at Kina legger stor vekt på å beskytte undersjøisk infrastruktur.

Kinas kommentar kommer to dager etter at myndighetene i de berørte landene meldte om skader på en undersjøisk kabel mellom Finland og Tyskland og en annen mellom Sverige og Litauen.

Onsdag opplyser det danske forsvaret på X at de er til stede i Kattegat, i området der det kinesiske skipet befinner seg, men at de ikke har noen ytterligere kommentarer.

Tyskland bistår

Samme dag sier innenriksdepartementet i Tyskland at deres politi bistår Sverige og Finland i etterforskningen av ødeleggelsen av de to kablene.

Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius sa tirsdag at han tror sabotasje ligger bak skaden på kablene.

– Ingen tror at disse kablene ble kuttet ved et uhell, sa Pistorius på vei inn til et forsvarsministermøte i Brussel.

– Tar dette veldig alvorlig

Onsdag åpner også Sveriges statsminister Ulf Kristersson for at det kan være snakk om sabotasje.

– Vi tar høyde for at dette meget vel kan være bevisst sabotasje, men det er ikke noe vi vet ennå, sier han og legger til at han ikke ønsker å spekulere.

– Vi lever jo i en tid der man må ta enhver slik risiko svært alvorlig. Vi har sett tidligere sabotasje, så vi tar dette veldig alvorlig.

Kristersson sier samtidig at ødeleggelse av telekommunikasjon og andre typer kabler er en effektiv måte å lamslå deler av samfunnet på.

Kreml: – Latterlig

Tidligere på dagen sa Kreml-talsmann Dmitrij Peskov at anklager om mulig russisk sabotasje var «latterlige».

– Det er ganske absurd at man uten grunn fortsetter å anklage Russland for alt mulig. Det er latterlig i kontekst av uteblitte reaksjoner på ukrainske sabotasjeaktiviteter i Østersjøen, sier den russiske regjeringens talsperson.

Les også: Ekspert om Trumps trusler: – Kan bli et «mini-Nato» i Nord-Europa (+)

Les også: Flere kabelbrudd i Østersjøen – Tyskland, Sverige og Finland etterforsker

Les også: Halvor (42) lever med hjernekreft: – Det er jo som å finne nåla i høystakken