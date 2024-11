Tyskland tror kabler i Østersjøen ble utsatt for sabotasje

– Ingen tror at disse kablene ble kuttet ved et uhell, sier Pistorius.

– Jeg tror heller ikke på versjonen om at det var anker som ved et uhell forårsaket skade på disse kablene, sier han.

– Vi må derfor slå fast, uten at vi vet hvem som sto bak, at dette var en «hybrid» handling. Vi må også anta, uten at vi ennå vet med sikkerhet, at det var sabotasje, sier Pistorius.

Mandag ble det kjent at C-Lion 1-kabelen mellom Helsingfors i Finland og Rostock i Tyskland var brutt.

Kort tid etter ble det også kjent at en fiberkabel som går mellom Sverige og Litauen, ble kuttet søndag.