Macron hyller USAs rakett-kursendring

Avgjørelsen er et «fullstendig godt» trekk fra USA, sier Macron til AFP i Rio de Janeiro, der G20-landenes ledere er samlet til toppmøte.

Macron legger til at avgjørelsen ble framprovosert av at nordkoreanske soldater ble utstasjonert i Ukraina, noe han omtaler som et «eskalerende» grep fra russisk hold.

USA har ikke offisielt bekreftet beslutningen.

Russlands president Vladimir Putin sa i september at dersom Vesten godkjente slik bruk av våpnene de gir Ukraina, ville det bety at Nato-landene, USA og europeiske land ble direkte involvert i krigen. Siden nyheten om USAs kursendring er budskapet gjentatt fra russisk hold.