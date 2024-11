Netanyahu hevder Israels angrep mot Iran rammet atomprogram

– Det er ingen hemmelighet. Det er en veldig spesifikk del av Irans atomprogram som ble rammet i dette angrepet, sa Netanyahu i en tale til Israels nasjonalforsamling mandag, uten å utdype.

Han hevder imidlertid til at Irans muligheter til å skaffe et atomvåpen ikke er blitt blokkert.

Israel angrep Iran sent i oktober etter et iransk angrep mot Israel i begynnelsen av samme måned. Israels militære (IDF) sa etter angrepet at det stort sett var militære mål som ble angrepet. Iran sa at luftvern avverget mesteparten av angrepet.

