Lufta i New Delhi er livsfarlig

Det gjennomsnittlige nivået av såkalt PM 2.5, en betegnelse på skadelige svevestøvpartikler som kan bidra til kroniske hjerte- og lungesykdommer, er det siste døgnet målt til 907.

Alt over 15 er ifølge WHO helsefarlig.

Enkelte steder i byen, der det bor anslagsvis 30 millioner mennesker, ble det målt enda høyere verdier av farlig svevestøv i morgentimene mandag.

Myndighetene i New Delhi oppfordrer barn, eldre og kronisk syke til å holde seg mest mulig innendørs og har stengt skolene.

– Det har brent i øynene mine de siste dagene, forteller den 30 år gamle rickshaw-syklisten Subodh Kumar.

– Men forurensning eller ikke, jeg må ut på veien, hvor ellers skal jeg være. Vi kan ikke holde oss innendørs, levebrødet og livet vårt er ute, sier han.

Livsfarlig smog legger seg over New Delhi hvert eneste år. Det skyldes først og fremst bønder i naboregionene som klargjør jordene sine for pløying ved å sette fyr på gress og busker.

Stor trafikk og industri bidrar også til store mengder svevestøv i den indiske hovedstaden, og det samme gjør utslipp fra kullkraftverk og enorme søppelfyllinger.

