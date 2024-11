Presset øker mot Scholz om å trekke seg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Joe Weingarten og Johannes Arlt ble de første folkevalgte fra sosialdemokratene (SPD) som offentlig tok til orde for at Pistorius erstatter en stadig mer upopulær Scholz, når tyskerne går til valgurnene i vinter.

– Det er min klare mening at vi bør gå inn i valgkampen med Boris Pistorius, sa Weingarten til avisen Süddeutsche Zeitung søndag.

– Boris Pistorius vil være en utmerket SDP-kandidat. Etter min mening er han ideelt egnet til å lede vårt parti inn i valgkampen, sa Arlt til avisen Tagesspiegel like etter.

Arlt la til at Pistorius, som i dag er forsvarsminister, har erfaring fra et høytstående verv i regjeringen og at han kan forklare politikk til folk i klar tale.

Søker gjenvalg

Scholz sa i juli at han planla å stille til gjenvalg. Det var noen måneder før koalisjonsregjeringen hans kollapset i forrige uke og banet vei for nyvalg allerede i februar, i stedet for i september.

Statsministeren har stått fast ved planene om gjenvalg.

– SPD og jeg er klar for å gå inn i denne debatten, med formål om å vinne, forresten, sa han før han fløy til G20-toppmøtet i Brasil.

Partiledelsen og Pistorius selv har flere ganger forsikret Scholz om sin støtte.

– Olaf Scholz er statsminister. Og alle som har ansvar i SPD har de siste dagene gjort det klart overfor ham at vi står bak ham, sa SPD-leder Lars Klingbeil lørdag.

Støtte fra Pistorius

Pistorius bekreftet at også han støtter Scholz i en uttalelse søndag.

– Vi har en virkelig enestående statsminister som i en av de vanskeligste periodene i republikkens historie tok tøylene i en krevende koalisjonsregjering, sa han til rikskringkasteren ARD.

Både Scholz og SPD sliter tungt på meningsmålingene. Flere stemmer både på grasrota og på nasjonalt nivå har gått inn for å bytte ut Scholz som statsministerkandidat, og heller sette inn Pistorius som er mer populær.

Les også: Kommentar: Historiens dom kan bli brutal for Joe Biden (+)

Les også: Det finnes ingen kur for Isabella (6)

Les også: Tre år etter trusler om bøter: Lærerne er fortsatt ikke rustet til å håndtere vold (+)