Israel avviser kritisk Gaza-rapport fra hjelpeorganisasjoner

Fra USA het det tirsdag at Israel har gjort framskritt i arbeidet med å oppfylle kravene som er listet opp.

Amerikanske myndigheter ga Israel 30 dager på seg til å innføre tiltakene og truet med stans i militærstøtten om dette ikke ble gjort. Fristen løp ut tirsdag, og hjelpeorganisasjonene mener Israel ikke har oppfylt kravene.

De kritiserer derimot den israelske regjeringen for å ha iverksatt tiltak som forverret situasjonen ytterligere og særlig nord på Gaza.

– Situasjonen er enda verre i dag enn for en måned siden, står det i rapporten som er signert den norske Flyktninghjelpen, Redd Barna og seks andre hjelpeorganisasjoner.

Avviser kritikken

COGAT, delen av det israelske militæret som koordinerer humanitærhjelpen til Gazastripen, hevder at hjelpeorganisasjonene ikke har koordinert med militæret eller bedt dem om informasjon før rapporten ble publisert.

Derfor er konklusjonen basert på «partisk informasjon», ifølge COGAT.

Ifølge militæret har organisasjonene gjennomført en evaluering «trass i at ingen av organisasjonene er partnere i dette rommet eller klare over prosessene som pågår der».

Videre heter det at det israelske militæret (IDF) «har til hensikt å fortsette med sin utrettelige innsats for å bedre den humanitære situasjonen på Gazastripen under den pågående konflikten».

Sterk støtte

Biden-administrasjonen har gitt omfattende støtte til Israel siden Gazakrigen brøt ut etter Hamas' angrep mot Israel 7. oktober i fjor. Rundt 1200 mennesker ble drept i angrepet og mer enn 250 tatt som gisler.

Siden da er mer enn 43.500 palestinere drept på Gazastripen, ifølge tall fra myndighetene der. I den samme tiden er Gaza lagt i ruiner, og mer enn 2 millioner mennesker søker tilflukt der de kan.

USAs frist gikk ut like etter globale eksperter på matsikkerhet advarte om at det er «svært sannsynlig at hungersnød er nær forestående» i deler av den nordlige Gazastripen. IDF avviser også dette.