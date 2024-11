Kilder: Forlik i striden etter Boeings Max-ulykke

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Rettssaken skulle ha startet tirsdag, men flere kilder opplyser til nyhetsbyrået AFP at flyprodusenten er enig med familien til en ung kvinne som mistet livet i ulykken med et Ethiopian Airlines-fly i 2019.

Forliket må godkjennes av en dommer, ifølge nyhetsbyrået.

Blant dem som omkom da flight 302 fra Addis Abeba til Nairobi styrtet, var norske Karoline Aadland.

Seks måneder tidligere omkom 189 mennesker da et 737 Max-fly fra indonesiske Lion Air styrtet i Java-havet.

De to ulykkene fikk flyselskap verden over til å sette flytypen på bakken. I ettertid ble det funnet feil ved flyenes programvare, noe som fikk dem til å vende brått nedover under bratt oppstigning.

I 2021 ble Boeing enig med det amerikanske justisdepartementet om å betale et beløp tilsvarende til sammen 21 milliarder kroner for å unngå en rettssak rundt 737 Max-flyene. Av dette var 4,2 milliarder kroner erstatning til de pårørende etter de to ulykkene.