Tysklands statsminister åpner for å stille kabinettspørsmål

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Scholz har tidligere varslet at han vil stille kabinettsspørsmål 15. januar – og dermed gi nasjonalforsamlingen tid til å gjøre vedtak han mener ikke kan vente. Skulle ikke regjeringen få flertall for sin politikk i dette kabinettsspørsmålet, kan det utskrives nyvalg i mars, var statsministerens beskjed for få dager siden.

Nå åpner han for å fremskynde planen etter press fra blant andre opposisjonsleder Friedrich Merz fra kristendemokratene CDU.

Scholz, som leder de tyske sosialdemokratene (SPD), leder nå en mindretallsregjering etter at Fridemokratene (FDP) forlot regjeringen, som også De grønne har vært en del av siden høsten 2022.

Les også: Ekspert: – Trumps seier gir Vladimir Putin en stor fordel

Les også: Vil på stortingslista for Rødt: – Ønsker en ny politisk retning (+)

Les også: – Noen føler de har lite å tape på å stikke av