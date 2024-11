Vil kjempe om fjerdeplassen på Rødt Oslos stortingsliste

– Motivasjonen min er at Rødt fører en politikk for å redusere forskjeller, bekjempe høye strømpriser, støtte et fritt Palestina og et fritt Ukraina, og styrke fagbevegelsen. Vi ønsker en ny politisk retning som erstatter Arbeiderpartiets politikk og bringer oss tilbake til røttene som et nytt arbeiderparti i Norge.

Zaheri er styremedlem i Rødt, jobber som vekter og er tillitsvalg i Norsk Arbeidsmandsforbund for vekterklubben i Securitas. Han sikter mot fjerdeplassen fra 15. plass på Rødt Oslos stortingsliste, med en klar hjertesak.

– Krigen i Gaza har vært et paradigmeskifte i norsk politikk og har ført til fortvilelse og raseri, men også til aktivisme og solidaritet. Folk som aldri har vært aktivister, tar til gatene, og Palestina engasjerer folk i alle aldre. For mange vil Palestina-saken være avgjørende ved stortingsvalget, og derfor er det historisk at en norsk-palestinsk aktivist kan stille til valg, klar til å endre norsk politikk og holde Palestina på agendaen før, under og etter valget, sier Zaheri.

---

Aram Zaheri

Er selv norskpalestiner, mangeårig aktivist og har bak seg mange verv også i Rødt.

Er etterkommer av flyktningene fra 1948. Begge besteforeldre flykt fra det nordlige Palestina. Zaheri har delvis vokst opp i den største palestinske flyktningleiren i Syria, hvor familien har levd siden de ble fordrevet.

Var blant annet med å utforme Oslo bystyres vedtak om å ikke kjøpe varer og tjenester fra okkupert jord.

Har ledet Palestinakomiteen i Oslo og er aktiv i Ship to Gaza.

---

– To ulike profiler

Zaheri utfordrer Thomas Nygreen, som nominasjonskomiteen enstemmig har innstilt på fjerdeplassen. Nygreen er fra Rødts lokallag på Grünerløkka, som Zaheri.

Nygreen sier Zaheri er en god partikamerat og at det er hyggelig at de begge er innstilt på lista.

– Jeg setter stor pris på at jeg har med meg en enstemmig nominasjonskomité, og et stort flertall av lokallagene, som ser på meg som en tydelig miljøprofil. Det tror jeg er viktig for partiet, for nettopp å vise at vi er et seriøst miljøparti, sier han.

Thomas Nygreen fra partiet Rødt er innstillt på fjerdeplass på Rødt Oslos stortingsliste i 2025. (Mailiss Solheim Åkerblom)

Nygreen forteller at han har bakgrunn fra både miljøbevegelsen, miljøpolitikk og næringspolitiske utvalg.

Han påpeker at han og Zaheri er fra to ulike aktivistfelt, men at de begge likevel har mye til felles.

– Jeg håper at jeg får tillit på nominasjonsmøtet også. Det er jo medlemmene som bestemmer til slutt, sier han.

Støtter Moxnes

Nominasjonslisten fastsettes på medlemsmøtet 21. november. Her er det ikke bare fjerdeplassen det skal kjempes om.

Nominasjonskomiteen i Rødt Oslo har valgt bort Bjørnar Moxnes og plassert bystyremedlem Sofia Rana på andreplass på stortingslisten. Moxnes er foreslått på 25. plass, men har gjort det klart at han ikke vil gi seg uten kamp. Valgkomiteen var delt, der tre støttet Moxnes, mens seks støttet Rana. Samtidig er det et flertall av lokallagene som ønsker Moxnes på andreplass.

Zaheri sier at han jobber med både Moxnes og Rana.

– Bjørnar har ledet Rødts utenriksarbeid på en stødig og troverdig måte fra Stortinget. Vi har samarbeidet veldig godt rundt Palestina-spørsmålet. Jeg opplever at han lytter til aktivister og solidaritetsbevegelsen, og at det er nettopp på grunn av dette samspillet at vi oppnådde Norges anerkjennelse av Palestina. Det er en viktig seier, men mye gjenstår jo fortsatt. Det er et arbeid jeg mener vi må videreføre, og Bjørnar er den beste til å gjøre det. Hans innsats for partiet og generelt, og Palestina spesielt, gjør at han har min støtte.

I april fikk den da nyvalgte lederen av Rød Ungdom, Amrit Kaur, kritikk for å nekte å omtale Hamas som en terrororganisasjon.

– Det er den diskusjonen som går i partiet. For meg som palestiner er det viktigste å jobbe mot okkupasjonen, for at Norge skal legge press på Israel og at Israel skal følge internasjonal lov, sier Zahari.

– Kan ikke forskjellsbehandle

Det var Rødt som opprinnelig tok initiativet for anerkjennelse av Palestina, og Zaheri mener at mobiliseringen utenfor Stortinget bidro til å presse regjeringen.

Zaheri deltok i sommer på Handalas seilas for å bryte blokaden av Gaza. (Privat)

– Hvis jeg var parlamentariker hadde jeg vært opptatt av å lytte til grasrota og deres synspunkter. Vi må kreve sanksjoner mot Israel, da det er åpenbart at det pågår krigsforbrytelser og et folkemord. Vi kan ikke forskjellsbehandle krigsforbrytere, enten det gjelder Russland eller Israel. Norge har trukket investeringene fra Oljefondet i Russland, men ikke i Israel. På denne måten kan vi bli medskyldige i et folkemord, sier Zaheri.

Israel etterforskes av Den internasjonale straffedomstolen (ICJ) for folkemord, en sak som ble initiert av Sør-Afrika, men som nå støttes av flere andre land. Israel har avvist anklagen.

FN-eksperter har advart land og selskaper, deriblant Oljefondet, om at fortsatt våpenhandel med Israel kan føre til at de blir medskyldige i krigsforbrytelser i Gaza. I juni kom det fram at Oljefondet har over 22 milliarder kroner i selskaper som selger våpen til Israel.

Zaheri er også opptatt av å få inkludert vektere i paragraf 265 i straffeloven, som er særskilt vern for utsatte yrkesgrupper, politisk kontroll over kraftpolitikken til Norge og gratis tannhelse. Men han mener også at en politiker som genuint engasjerer seg for Palestina, vil være godt mottatt.

– Folk ønsker et parti som tydelig støtter å trekke Oljefondet ut av Israel og stanse våpensalg til Israel, for å sende et viktig signal til det internasjonale samfunnet om hvilken retning vi bør ta.

