Barnebok fra Jamie Oliver trekkes tilbake

Kjendiskokken føyer seg inn i den lange rekken av kjente mennesker som har skrevet barnebøker, men historien om Billy har ikke falt i god jord hos alle.

Olivers bok har fått kritikk for deler av handlingen, som handler om en urfolksjente i Australia som bor i fosterhjem og blir bortført av skurken i boken, skriver The Guardian. En urfolksorganisasjon som jobber med utdanning, sier den aktuelle delen er respektløs og skadelig og bidrar til å «viske ut, trivialisere og bruke stereotypier om urfolk og deres erfaringer».

Oliver sier han er svært opprørt over å støte noen og at han beklager innstendig.

– Det var aldri meningen å feiltolke dette dypt smertelige temaet. Sammen med forlaget har vi bestemt oss for å trekke tilbake boken, sier han i en uttalelse.

Forlaget Penguin Random House sier at de har som mål og lage bøker for alle, og at det følger et stort ansvar med dette.

– Det er tydelig at denne gangen har vi ikke levd opp til våre publisistiske kvalitetskrav, og vi må lære av det og være tydelige i våre handlinger, sier de om at boken ikke lenger vil være i salg.