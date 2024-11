Minst 114 russiske angrep mot Ukraina fredag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Angrepene startet natt til fredag.

– Gjennom hele kvelden og natten angrep terroristene våre byer og samfunn. Raketter, droner og glidebomber ble sendt mot Odesa, Kharkiv og Kyiv-området, sa president Volodymyr Zelenskyj i sosiale medier.

114 angrep er registrert øst i Ukraina fredag, ifølge Ukrainas militære ledelse.

– Fienden bruker alle tilgjengelige styrker og midler til å oppnå sine mål, heter det i en uttalelse.

Hovedstyrken av angrepene øst i landet var rettet mot regionene Pokrovsk og Kurakhove vest for Donetsk.

Ifølge en uttalelse fra det ukrainske luftforsvaret tidligere fredag skjøt Russland fem raketter og 92 droner mot landet. Ukrainerne klarte å skyte ned fire av rakettene og 62 droner, ifølge en pressemelding.

Myndighetene i Zaporizjzja opplyser at dødstallet etter et angrep torsdag er steget til ti, blant dem et spedbarn, barnets mor og bestemoren.

I Kharkiv ble minst 25 mennesker såret i angrep rundt om i byen og området rundt. Russerne har den siste tiden trappet opp nattlige angrep på byen.

I Odesa ble ett menneske drept og ni såret i angrep på boligbygg, og i Kyiv-området ble fire mennesker drept. Også i Kherson ble en mann drept i et russisk angrep.

