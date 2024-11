Kreml mener Trump ikke kan løse Ukraina-krigen uten videre

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Han legger til at det er en forbedring sett med russiske øyne dersom den nye amerikanske regjeringen «ser etter fred heller enn krig.»

Trump har gjentatte ganger sagt at han vil klarte å stanse krigen mellom Russland og Ukraina over natta, i hvert fall før han tiltrer 20. januar neste år.

Tidligere har Peskov uttalt at Kreml ville vente og se hva Trump skulle gjøre, og at Russland fortsatt regner USA som et fiendtligsinnet land.

