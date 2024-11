Harris med Trump-stikk: – Vi vil sikre en fredelig maktovertakelse

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Resultatet er ikke hva vi ønsket. Men USAs løfterike lys vil alltid skinne sterkt så lenge vi aldri gir opp, sa Harris fra talerstolen.

En smilende Harris kom med sine første uttalelser i en tale på Howard-universitetet i USAs hovedstad Washington etter å ha tapt presidentvalget mot Donald Trump natt til onsdag.

Hun takket familien sin og valgkampmedarbeiderne før hun uttrykte stolthet over hvordan de førte valgkampen mot Trump.

Hun fortalte også om at hun ringte Trump tidligere på dagen for å gratulere ham med valgseieren.

– Vi skal hjelpe han og hans team med overgangen deres. Og vi vil delta i en fredelig maktoverføring, sa hun til massiv jubel fra publikum.

– Et fundamentalt prinsipp i det amerikanske demokratiet er at når vi taper et valg, så godtar vi resultatet. Dette prinsippet skiller oss fra anarki og tyranni. Og alle som søker offentlige verv, må respektere dette, sa hun.

