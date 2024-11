USA-ekspert: – Når man stiller og taper, kommer man ikke tilbake

– Trump er et unntak fordi han nektet å innse at han tapte forrige gang. Om Harris kommer til å delta i nominasjonsprosessen i 2028, er det for tidlig å si noe om, sier Restad, som er førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole

Donald Trump vant presidentvalget i USA natt til onsdag, og visepresident og presidentkandidat Kamala Harris har ennå ikke uttalt seg om nederlaget. Restad sier det er vanskelig å forutse hva Harris kommer til å konsentrere seg om i talen hun skal holde onsdag kveld.

– Hillary Clinton fokuserte i sin tale på at hun var den første kvinnen til å stille som presidentkandidat, og at hun ikke helt klarte å bryte glasstaket, sier Restad om resultatet da demokratenes kandidat tapte valget i 2016.

For tidlig å konkludere

– Men det er jo alltid merkbart at man kan vente seg en rolig og sindig respons fra demokratene, noe som er motsatt av det som hadde skjedd hvis Trump hadde tapt, fortsetter Restad.

Hun påpeker at det er for tidlig å slå fast hva som kan ha vært avgjørende for valget før alle tallene er på plass og bekreftet, og at det derfor ikke er avklart hva som gjorde at Trump vant og Harris tapte.

– Vi må vente litt på de verifiserte tallene fra velgerne for å se. Det virker sannsynlig at det avgjørende er at folks privatøkonomi ikke føles bra, at ting er dyrt, og at folk har stemt med håp om en bedre privatøkonomi.

Spørsmålstegn

Harris ble presidentkandidat i sommer etter at sittende president Joe Biden trakk seg, og hadde derfor ikke like mye tid som Trump på å etablere seg i det amerikanske folks sinn.

– Hun startet selvfølgelig med at hun ikke var så kjent for velgerne og ble møtt med spørsmålstegn. Hun som person har gjort god figur og gjennomførte en knallsterk debatt mot Trump, sier Restad om Harris.

Hun tror demokratene nå skal gjennom en intens intern diskusjon om hva som gikk galt, noe som vil avgjøre om hun har støtte i partiet framover.

– Det kommer an på om man peker på henne, Biden eller økonomien. Det vil legge føringer for hvor velkommen hun er.

