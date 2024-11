Tror straffesakene mot Trump blir satt på vent

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ingen annen tidligere amerikansk president har blitt tiltalt i straffesaker. Donald Trump står midt oppe i fire slike saker, og han er alt funnet skyldig i en av dem.

En domstol i New York fant i mai Trump skyldig i forfalskning av dokumenter og brudd på regnskapsloven i forbindelse med utbetaling av såkalte hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels.

Strafferammen er på inntil fire års fengsel, og straffeutmålingen er varslet 26. november.

Alvorlige

Trump er også tiltalt i tre andre og langt mer alvorlige saker. Den ene saken dreier seg om Trumps angivelige forsøk på å få valgfunksjonærer til å omgjøre valgresultatet i delstaten Georgia i 2020.

En sak omhandler Trumps forsøk på å avvise valgresultatet samme år, samt talen han holdt før tilhengere stormet kongressbygningen 6. januar 2021.

Trump er også tiltalt for brudd på USAs spionasjelov etter at det ble funnet store mengder hemmeligstemplede dokumenter hjemme hos han i Florida etter at han hadde flyttet ut av Det hvite hus.

Trump nekter straffskyld i alle sakene og hevder at de er et resultat av politisk forfølgelse fra Demokratenes side.

Les også: Historiens dom kan bli brutal for Joe Biden

Vil sparke spesialetterforsker

I et intervju i oktober gjorde Trump det klart at han straks etter presidentinnsettelsen vil sparke spesialetterforsker Jack Smith. Han leder etterforskningen i sakene som gjelder Georgia-valget og de hemmeligstemplede dokumentene.

Høyesterett har besluttet at saken som dreier seg stormingen av kongressbygningen, skal gjennomgås på nytt ettersom amerikanske presidenter har utstrakt immunitet når det gjelder handlinger begått i embetes medfør.

– Det amerikanske folk har hørt på demokratenes aktorer og sakene de har anlagt mot Donald Trump, men de kommer til å velge ham likevel, sa Mike Davis før valgutfallet var klart. Davis er grunnlegger av konservative Article III Project.

Ikke samme kontroll

Selv om Trump som president kan sparke Smith og sette en stopper for de føderale straffesakene, så har han ikke samme kontroll over hysjpengesaken i New York og straffesaken i Georgia.

Det er likevel ingen som tror at disse sakene vil få juridiske følger for ham så lenge han er amerikansk president.

– Han ble på riktig vis tiltalt for forbrytelser i henhold til det systemet vi har, sier Kristy Parker i organisasjonen Protect Democracy.

Dersom Trump sørger for at sakene blir henlagt, betyr ikke det at det var galt å ta ut tiltale, mener hun.

Ber om ny utsettelse

Trumps advokater kommer nå trolig til å be om at straffemålingen i hysjpengesaken i New York nok en gang blir utsatt.

USA har aldri tidligere opplevd at en påtroppende president får en fengselsdom før innsettelsen, og juridiske eksperter regner med en utsettelse til etter at Trump har flyttet inn i Det hvite hus.

Straffeutmålingen skulle opprinnelig ha funnet sted 11. juli, men er alt utsatt to ganger. Trumps advokater og aktoratet krangler om hvorvidt Trumps brudd på regnskapsloven skjedde i embetes medfør, noe som i så fall åpner for immunitet.

Trump har gjort det klart at han kommer til å anke dommen, uansett hva straffen måtte bli. Advokatene hans forsøker samtidig å få saken overført til en føderal ankedomstol, noe som kan få den til å ta en ny vending.

Trump er også tiltalt for å ha spredt falske påstander om juks under valget i 2020, og den saken føres for en føderal domstol i Washington.

Les også: Første stat som opphever abortforbud (+)

Juridisk tautrekking

Smith har også tatt ut føderal tiltale i saken om de hemmeligstemplede dokumentene, samt Trumps forsøk på å skjule dem da han fikk FBI på døra i Florida.

Aileen Cannon, som ble utnevnt til statsadvokat i Florida av Trump, avviste i juli denne saken og hevdet at Smith ikke hadde mandat til å føre den. Spesialetterforskeren har anket kjennelsen, og den juridiske tautrekkingen fortsetter.

Påtalemyndigheten i Fulton County i Georgia tiltalte i fjor Trump for brudd på loven om organisert kriminalitet i forbindelse med at han skal ha forsøkt å presse valgfunksjonærer til å omgjøre valgutfallet i delstaten i 2020.

Trump kan ikke sette en stopper for denne saken som føres på delstatsnivå, men advokatene hans har gjort det klart at de vil be om at den settes på vent så lenge Trump er president.

Høring i desember

Trump og 14 medtiltalte i saken, blant dem hans tidligere advokat Rudy Giuliani og tidligere stabssjef Mark Meadows, har bedt en ankedomstol i Georgia om å sparke aktor i saken, statsadvokat Fani Willis.

Willis har erkjent at hun har hatt et forhold til hjelpeadvokaten Nathan Wade, som nå har trukket seg. En høring i ankesaken er berammet til 5. desember.

Juridiske eksperter tror at også denne saken vil bli satt på vent mens Trump er president, selv om anken ikke tas til følge.

Les også: – Jeg forstår virkelig ikke Harris sin mediestrategi

Les også: Forsker med kraftsalve etter Trumps valgseier