Valgtrøbbel i Arizona: – Verste vi har sett

Maskinene klarer ikke å skrive ut kandidatene på stemmesedlene, skriver CNN.

– Dette er ikke første gang Apache fylke har hatt stemmeproblemer på valgdagen, men dette er det verste vi har sett, sier assisterende statsadvokat Katherine Belzowski i Navajo Nation til kanalen.

Hva som har forårsaket problemene er ikke klart, men Belzowski forteller at de vurderer å holde valglokalene åpne lenger. For øyeblikket opplever flere av velgerne i området over to timers ventetid.

– Dette er en veldig fattig del av landet, og folk kan ikke droppe å møte opp på jobb slik de kan andre steder, fortalte en valgobservatør fra Det demokratiske partiet.

Arizonas delstatsminister Adrian Fontes kunne ikke bekrefte CNNs opplysninger, men oppfordret velgerne til å ikke forlate køen.

Les også: USA-valg i gang: – Jeg er kvalm, men optimistisk

Les også: – Trump kommer ikke til å forsvinne. Han elsker jo rampelyset (+)