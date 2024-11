Video viser massive eksplosjoner i libanesisk grenselandsby

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Videoen er verifisert av nyhetsbyrået AFP.

Landsbyen ligger like ved grensen til Israel. Siden i fjor er hundrevis av hus i landsbyen blitt ødelagt av israelske styrker, ifølge en lokal tjenestemann.

Videoen ble mandag delt i sosiale medier. Lignende hendelser er filmet i andre landsbyer ved grensen siden israelske bakkestyrker gikk inn i Sør-Libanon i slutten av september – deriblant i Mhaibib og Odaisseh.

Mandagens video viser blant annet store eksplosjoner ved et tomt sykehus i landsbyen, ifølge ordfører Abdul-Monhem Choukair.

– 70 prosent av Mais al-Jabal er ødelagt. Den israelske fiendens mål er systematisk ødeleggelse, sier han og oppgir at fire eldre personer i alderen 85–90 år befinner seg i landsbyen og venter på å bli reddet ut.

Israel har oppgitt at de angriper infrastrukturen til Hizbollah i et forsøk på å drive den Iran-støttede militsen bort fra grensen. Målet skal være at israelere i Nord-Israel skal kunne vende tilbake til boligene sine.

I oktober brukte israelske styrker dynamitt til å sprenge bygninger i minst sju grenselandsbyer, ifølge Libanons offisielle nyhetsbyrå.

