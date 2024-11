CDU vil ha nyvalg i Tyskland

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

CDUs generalsekretær Carsten Linnemann mener dagens regjeringskoalisjon med statsminister Olaf Scholz og sosialdemokratene (SPD) i spissen i ikke er styringsdyktige.

– Koalisjonen må nå ta ansvaret for landet og få en slutt på dette, sa han etter et møte med den øvrige CDU-ledelsen i Berlin mandag.

Linnemann utelukker en mindretallsregjering bestående av SPD og De grønne dersom Fridemokratene (FDP) velger å forlate regjeringen.

FDPs leder, finansminister Christian Lindner, etterlyste for få dager siden en grunnleggende reorientering av regjeringens økonomiske politikk, noe som av enkelte blir tolket som et tegn på at koalisjonen er i ferd med å rakne.

Linnemann utelukker at CDU i så fall vurderer å ta FDPs plass i regjeringen. Neste valg skal etter planen holdes i september neste år.

– Tyskland fortjener ikke dette, og det er derfor det trengs nyvalg, sier han.

Les også: Krisemøte i den tyske regjeringen

Les også: Sosialdemokratene unngikk katastrofe i Tyskland (+)