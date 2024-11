Trump sier Robert F. Kennedy Jr. skal få stor rolle i Det hvite hus

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kennedy var demokrat, men lanserte seg som uavhengig presidentkandidat tidligere i valget. Til slutt kastet han inn håndkleet og ga sin støtte til Trump.

– Kennedy har noen meninger som jeg er svært enig i og som jeg har vært enig i lenge, sa Trump til journalister utenfor en halal-restaurant i Dearborn i Michigan fredag kveld.

Det var der at Trump kunngjorde at Kennedy skal få innflytelse i en eventuell Trump-administrasjon.

– Han skal få spille en stor rolle i helsevesenet, sa Trump, som la til:

– Han vet mer om det enn noen andre.

Kennedy er blant annet kjent som vaksineskeptiker og har ledet en kamp mot vaksiner siden midten av 2000-tallet. Han har blant annet hevdet at koronavaksiner er de dødeligste vaksinene som er funnet opp, og han har antydet at koronaviruset var utviklet slik at det kunne spesifikt ramme svarte og hvite, men ikke askenasi-jøder og kinesere.

Det har svirret rykter om at Kennedy kan være aktuell kandidat som mulig helseminister i en Trump-administrasjon.

