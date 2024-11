Libanons statsminister: – Israel vil ikke ha våpenhvile

Flere titall bygninger ble natt til fredag lagt i grus i det som var det første israelske luftangrepet mot Beirut på en knapp uke.

– Den israelske fienden har igjen trappet opp angrepene mot libanesiske områder, sier statsminister Najib Mikati etter angrepet.

Han retter skarp kritikk mot at Israel stadig presser sivilbefolkningen til å forlate byer og landsbyer for så å gjennomføre angrep.

– De stadige truslene om at befolkningen i hele byer og landsbyer må evakuere, og det at de igjen gjennomfører ødeleggende angrep mot Beiruts sørlige forsteder, er alle tegn som bekrefter at den israelske fienden avviser alle forsøk som blir gjort for å sikre en våpenhvile, sier Mikati.

Så sent som onsdag ble hele befolkningen i Baalbek og omegn bedt om å evakuere. Byen er den største i Øst-Libanon, og ordren skapte panikk blant innbyggere. Få timer senere ble det meldt at 19 personer, blant dem åtte kvinner, var drept i israelske angrep mot området.

Første på en knapp uke

Angrepet mot forstadsområdet al-Dahiya er det første luftangrepet mot Beirut på nesten en uke, melder Reuters. Det ble gjennomført før soloppgang fredag, og bilder fra stedet viser at det etterlot seg store ødeleggelser.

På forhånd sendte det israelske militæret ut en evakueringsordre for flere spesifikke bygninger, og det er foreløpig ikke meldt om drepte eller sårede.

Minst ti luftangrep skal ha rammet forstedene, som er kjent for å være et kjerneområde for Hizbollah. Bilder viser røyk som stiger til værs flere steder.

– USA ba om ensidig våpenhvile

Tidligere denne uken skal en amerikansk diplomat ha bedt Libanons regjering om å erklære en ensidig våpenhvile med Israel, det vil si en våpenhvile før Israel selv går med på å stanse angrepene.

Anmodningen skal ha blitt gitt til statsminister Mikati, ifølge ikke navngitte libanesiske kilder. De sier samtidig at noe slikt er helt uaktuelt ettersom det vil ble ansett som full overgivelse.

Den libanesiske regjeringshæren har dessuten ingen kontroll over Hizbollah-militsen, som kjemper mot Israel i Sør-Libanon, og som det siste året har gjennomført en rekke angrep mot Nord-Israel.