Valgkampen beveger seg vestover – Harris langer ut mot Trump

Innvandring står også sentralt når begge kandidatene flytter valgkampen til Nevada for å vinne latino-velgeres gunst i det som er en av vippestatene i neste ukes presidentvalg.

Blant dem som skal gi Kamala Harris drahjelp og lokke velgere med latinamerikansk bakgrunn over til Demokratene, er popstjerne og skuespiller Jennifer Lopez. Sammen står de på scenen i Las Vegas torsdag kveld.

Ekspresident Donald Trump holder valgmøte i Nevada torsdag, nærmere bestemt i byen Henderson.

Velgere med latinamerikansk bakgrunn har tradisjonelt vært mer på linje med Demokratene, men i den siste tiden har målingen vist en tydelig dreining i republikansk retning.

Den nyeste målingen fra New York Times og Siena viser 52 prosents oppslutning for Harris i denne velgergruppen. 42 prosent støtter Trump.

– Prioriterer ikke kvinners frihet

Før hun dro vestover, startet Harris dagen i Wisconsin, der hun langet ut mot en uttalelse fra Trump som fikk mange til å heve øyenbrynene dagen før.

– Jeg vil beskytte kvinnene i landet vårt … enten kvinnene vil det eller ei, sa den republikanske ekspresidenten.

Harris sier kommentaren er støtende for alle og svært støtende for kvinner når det gjelder å ikke forstå deres evne til å ta egne beslutninger.

– Han prioriterer ikke kvinners intelligens og frihet til å ta avgjørelse om eget liv og egen kropp, sa Harris.

Abortrettigheter har vært en viktig sak for Demokratene – og til dels et svakt punkt for Trump – helt siden landets høyesterett i 2022 omgjorde kjennelsen som sikret føderal rett til abort, uavhengig av hver enkelt delstat.

Med et tydelig skille mellom kjønnene – kvinner heller mot Harris, mens Trump får støtte fra et flertall av amerikanske menn – kan abortrettigheter bli et avgjørende spørsmål i valget førstkommende tirsdag.

Besøker flere vippestater

På vei til gambling- og ørkendelstaten Nevada har begge kandidatene vært innom Arizona, som også regnes som en vippestat. Mens det er så godt som likt mellom de to kandidatene i Nevada, har Trump en knapp ledelse på rundt 2 prosentpoeng i Arizona, ifølge New York Times.

Ekspresidenten håper misnøye med dagens innvandringspolitikk i grensestaten Arizona skal sikre ham seier der. For fire år siden vant Joe Biden Arizona med knapp margin: 0,3 prosentpoeng eller drøyt 10.000 stemmer.

Nevada skal sende seks av de totalt 538 valgdelegatene som formelt skal velge presidenten, mens Arizona sender elleve. For å vinne må en kandidat få flertall i valgmannskollegiet, det vil si minst 270 delegater.

I helgen står nok en vippestat på programmet for de to presidentkandidatene, nemlig North Carolina, som har 16 valgdelegater. Harris skal også besøke Georgia, Wisconsin, Michigan og Pennsylvania før valgdagen.

