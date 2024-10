Åtte av Mexicos høyesterettsdommere går av i protest

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Høyesterettens president Norma Pina er blant de åtte. Ingen av de åtte kommer til å søke gjenvalg i juni 2025, står det i en uttalelse fra domstolen.

Flesteparten av avgangene får virkning fra august neste år, fremgår det av uttalelsen.

Protesten henger sammen med en rettslig reform som nasjonalforsamlingen vedtok i forrige måned. Reformen har som mål å gjøre landet til det eneste i verden der velgerne selv skal bestemme hvem som skal være dommere. Ordningen skal gjelde på alle nivåer, fra tingretter til høyesterett, og trer i kraft neste år.

President Claudia Sheinbaum kritiserer de åttes beslutning om å gå av og anklager dem for å ville ivareta sine egne pensjonsfordeler fremfor å tjene landet.

– Hvis de går av nå, får de med seg alle pensjonsfordeler. Hvis de ikke går av nå, kommer de ikke lenger til å ha pensjonsfordeler, og det dreier seg om store beløp, sier hun.

Reformen var blant tidligere president Andres Manuel Lopez Obradors siste oppgaver da han gikk av i september. Han sa da at reformen trengs for å rydde opp i det han kalte et råttent rettsvesen som tjener den politiske og økonomiske eliten.

Kritikere frykter at politikk kan bli styrende for folks valg av dommere og at folks valg av dommere kan bli påvirket av press fra mektige narkotikakartell.

Endringen har utløst kritikk fra de to andre nordamerikanske landene – Canada og USA.

