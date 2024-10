Spania rammet av storflom – over 70 mennesker har mistet livet

Regionen Valencia er spesielt hardt rammet. Men skybruddet har også ført til flom i Andalucía lenger sør og i Castilla-La Mancha lenger inn i landet. Spanske myndigheter har opplyst at minst 72 mennesker bekreftet omkommet.

Onsdag ble det lett desperat etter savnede, og lokale medier flommet over av meldinger om mennesker som ikke kunne finne slektningene sine.

Statsminister Pedro Sánchez erklærte samme dag en tre dager lang sørgeperiode.

– Ingen nordmenn

Norges ambassade i Madrid jobber med å få oversikt over situasjonen. De har ikke fått informasjon om at norske borgere kan være blant de omkomne, opplyser UD i en epost til NTB.

I storbyen Valencia lå biler hulter til bulter i gater dekket av gjørme, mens hundrevis av mennesker ble sittende fast i bilene sine på to motorveier i området. Deler av Valencia var dessuten uten strøm.

– I går var den verste dagen i livet mitt. Vi var fanget som rotter. Biler og søppelkonteinere fløt i gatene. Vannet steg tre meter, sier Ricardo Gabaldòn, ordfører i Utiel i Valencia, til den spanske rikskringkastingen RTVE.

– Historiske dimensjoner

Flommen har rammet store deler av det sørøstlige Spania. Ifølge El Pais har skybruddet «historiske dimensjoner». Avisen har publisert filmklipp som viser oversvømte hus og vannmasser som strømmer gjennom småsteder og tar med seg biler. Flere innbyggere er blitt hentet ut med helikopter.

Kong Felipe kondolerer og uttrykker sin dypeste medfølelse med ofrene i en melding på X. Her takker han også redningsmannskapene for en formidabel innsats. Over tusen soldater deltar i redningsarbeidet.

Spanias statsminister lover at regjeringen vil gjøre alt den kan for å hjelpe flomofrene, og i nasjonalforsamlingen i Madrid ble det holdt ett minutts stillhet.

Fra andre europeiske land, som Tyskland og Portugal, strømmer det inn sympatierklæringer og tilbud om hjelp. Også EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sier at EU står klar til å hjelpe.

– Død mann i huset

I de flomrammede områdene har mange brukt sosiale medier til å be om hjelp.

– Det ligger en død mann i huset mitt. Jeg trenger hjelp, skriver en kvinne i kommunen Benetússer på X, ifølge radiokanalen Cadena Ser.

En mann i kommunen Alfafar sier til avisen at han måtte tilbringe natten på taket av en tankbil sammen med åtte andre for å komme seg unna vannmassene. Først etter ti timer var den siste reddet. Ifølge redningsetatene i Valencia har de natt til onsdag reddet nesten 200 mennesker.

Regnværet førte også til at et høyhastighetstog med nær 300 personer sporet av ved Malaga tirsdag. Ingen kom til skade.

Kaldfront over Middelhavet

Styrtregnet er ifølge meteorologer utløst av en kaldfront som har beveget seg over det varme vannet i Middelhavet. I byen Chiva vest for Valencia ble det målt 491 mm nedbør i løpet av bare åtte timer – nesten like mye som det vanligvis kommer på et helt år.

Nedbøren er ventet å fortsette i hvert fall til torsdag, og folk oppfordres til å bli hjemme og unngå unødvendige turer utendørs.

Oversvømmelsene påvirker også fly- og togtrafikken, i tillegg til at skolene holder stengt.

Fotballklubben Valencia skulle egentlig reise til hovedstaden Madrid for å spille cupkamp onsdag kveld, men ba om å få oppgjøret utsatt.

Flommen er den dødeligste siden 1996, da 86 mennesker mistet livet i oversvømmelser i Aragon-regionen ved Pyreneene nordøst i Spania.

