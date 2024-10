Schwarzenegger: – Jeg stemmer på Harris

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg gir egentlig ikke støtte til kandidater. Jeg er ikke redd for å dele mitt syn, men jeg hater politikk og har ingen tillit til politikere flest, skriver Schwarzenegger på X.

Han sier tiden som guvernør i California lærte ham å elske det man kan oppnå gjennom politikken, men å hate politikk i seg selv.

– La meg være ærlig og si at jeg ikke liker noen av partiene nå. Republikanerne har glemt hvor vakkert det frie markedet er, de har drevet opp underskuddene og forkastet valgresultater. Demokratene er ikke bedre når det gjelder underskudd, og jeg er bekymret for at deres lokale politikk skader byene våre med økt kriminalitet, fortsetter den østerrikskfødte filmstjernen og tidligere kroppsbyggeren.

Han sier avvisning av valgresultatet er det mest uamerikanske han kan tenke seg, og at han er amerikaner før han er republikaner.

– Derfor kommer jeg denne uken til å stemme for Kamala Harris og Tim Walz.

Langer ut mot Trump

Schwarzenegger sier folk har rett til å være forbanna på politikere og tilstandene i amerikansk politikk.

– Det er bare et spill for dem, men det handler om amerikanernes liv, sier han og kommer med en tirade mot Donald Trump:

– Han er en kandidat som ikke respekterer stemmen din med mindre den er for ham, en kandidat som sender tilhengerne sine for å storme Kongressen, mens han ser på med en Cola Light i hånden. Han er en kandidat som ikke har vist noen evne til å gjennomføre politikk annet enn skattekutt som gagner hans givere og andre rikinger som meg, men ikke hjelper noen andre. En kandidat som mener amerikanere som er uenige med ham, er en større trussel enn Kina, Russland eller Nord-Korea. Det er ikke løsningen på problemene våre.

– Stem

Schwarzenegger sier det er på tide å avslutte et kapittel i amerikansk historie med økende sinne, splittelse og hat.

– Det vil ikke skje med Trump. Det er grunn nok til å dele med dere hva jeg stemmer. Stem denne uken. Selv om dere er uenige med meg, så stem. Det er det vi amerikanere gjør, avslutter han innlegget.

