Påtalemyndigheten i Philadelphia saksøker Musk

Bakgrunnen er Musks kontroversielle framstøt hvor registrerte velgere kan vinne 1 million dollar hvis de undertegner en erklæring med støtte til ytringsfrihet og retten til å bære våpen.

Målet antas å være å få republikanere til å registrere seg og stemme på Donald Trump i presidentvalget.

Mandag melder ABC News at Musk saksøkes av påtalemyndigheten i delstatens største by Philadelphia. Milliardæren anklages for å drive et ulovlig lotteri både her og i resten av Pennsylvania.

