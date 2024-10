Nordens statsministre vil øke støtten til Ukrainas forsvarsindustri

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var hedersgjest da statslederne for alle de nordiske landene samlet seg i Islands hovedstad Reykjavik mandag kveld.

I et uttalelse etter det første møtet understreker de nordiske landene at de vil arbeide for å videreutvikle samarbeidet med Ukrainas forsvarsindustri.

– All vår støtte skjer i tett dialog med Ukraina. De kjenner egne behov best. Et tettere samarbeid med Ukrainas forsvarsindustri, kan gjøre at Ukraina raskere og mer effektivt får de våpnene og den ammunisjonen de har behov for, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i uttalelse fra Statsministerens kontor.

Under sin åpne tale til de fem statslederne fra Norden la ikke Zelenskyj skjul på hva slags hjelp og behov Ukraina har i kampen mot Russland. Landet ber om raketter og som alltid artilleriammunisjon, men også hjelp til å stanse Vladimir Putins investeringer.

– De nordiske landene gir omfattende og langsiktig støtte til Ukraina, og statsministerne bekreftet at landene vil fortsette støtten, enkeltvis og som et nordisk fellesskap. Den norske regjeringen har foreslått å utvide rammen for Nansen-programmet fra 75 til minst 135 milliarder kroner, samt forlenge programmet til 2030.

