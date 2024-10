Netanyahu fornøyd med Knesset-vedtak om UNRWA-forbud

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– UNRWA-ansatte involvert i terroraktiviteter mot Israel må holdes ansvarlige, skrev Netanyahus kontor på X mandag kveld.

– Siden det også er viktig å unngå en humanitær krise, må vedvarende humanitær hjelp forbli tilgjengelig i Gaza nå og i framtiden, het det videre.

Israelske talspersoner har det siste året gjentatte ganger omtalt UNRWA som en terroristorganisasjon, til protester fra FN og organisasjonens giverland.

Statsminister Benjamin Netanyahu har krevd organisasjonen oppløst.

Tidligere i år hevdet Israel at UNRWA-ansatte medvirket til det Hamas-ledede angrepet mot Sør-Israel 7. oktober i fjor, men uten å legge fram bevis.

FNs interne tilsynsorgan (OIOS) gransket anklagen og konkluderte med at ni av organisasjonens rundt 13.000 ansatte kunne ha deltatt 7. oktober, selv om det ikke forelå direkte beviser for dette. De ni ble likevel oppsagt.

Israel har det siste året høstet skarp kritikk for å nekte å slippe inn tilstrekkelig nødhjelp til palestinerne i Gaza, nå sist til Nord-Gaza der FN har advart om at innbyggerne er i fare for å dø.

