Grunnlegger av islamfiendtlig gruppe i Storbritannia fengsles

Robinson ble pågrepet fredag av engelsk politi for å ha brutt en kjennelse fra 2021.

Syriske Jamal Hijazi har tidligere vunnet fram med et søksmål mot Robinson, som er medgrunnlegger av English Defence League. Robinson måtte betale 100.000 pund til Hijazi etter å ha blitt dømt for ærekrenkelser.

Robinson har flere ganger fått ordre om å ikke gjenta falske anklager om den syriske tenåringen, men har innrømmet forakt for retten og ikke fulgt påleggene.

I 2019 filmet Robinson, som egentlig heter Stephen Yaxley-Lennon, et angrep på Jamal Hijazi i en skolegård i byen Huddersfield. Da videoen fikk mye oppmerksomhet på nettet la han ut to nye videoer der han hevdet at Hijazi «ikke var uskyldig, men hadde gått til voldelige angrep på unge britiske jenter».

Disse anklagene har han fortsatt å gjenta i intervjuer og i sosiale medier.

Fredag marsjerte tusenvis av demonstranter gjennom London sentrum lørdag med krav om strengere innvandringslover, og krevde løslatelse av Robinson.

