Trump med fremstøt mot muslimske velgere

Republikanernes presidentkandidat prøver å sikre seg flere stemmer fra muslimske amerikanere, ifølge CNN.

Trump-staben omtaler mennene på scenen som fremtredende ledere i Michigans muslimske fellesskap.

Mange arabiske og muslimske amerikanere er sinte og fortvilet over Israels krigføring i Midtøsten og USAs rolle som Israels støttespiller.

– Vi støtter Donald Trump fordi han lover å stoppe krigen i Midtøsten og i Ukraina, sa imamen Belal Alzuhairi fra scenen.

Innreiseforbud

Novi ligger en halv times kjøring fra Dearborn utenfor Detroit. Dearborn ble i fjor den første byen med flertall muslimske innbyggere i USA.

Under sin første periode innførte Trump et innreiseforbud for tilreisende fra sju land med muslimsk majoritet. Forbudet ble innført etter at Trump under valgkampen hadde sagt at han ville nekte muslimer innreise til landet.

I første omgang varte innreiseforbudet i 90 dager og ble gjenstand for rettslig strid. I en eller annen form varte innreiseforbudet gjennom hele perioden. Da Biden tok over i 2021, omgjorde han presidentordren umiddelbart.

Kritikk mot Demokratene

President Joe Biden har måttet tåle mye kritikk for håndteringen av krisen i Midtøsten. Siden angrepet mot Israel 7. oktober i fjor og den påfølgende brutale krigføringen i Gaza, har USA stått ved og støttet Israel.

Nåværende visepresident og Demokratenes presidentkandidat, Kamala Harris, har sagt at hun støtter en tostatsløsning og har tatt til orde for våpenhvile. Men hun har blitt kritisert av propalestinske aktivister for ikke å ha tatt tydeligere avstand fra Bidens linje og ta til orde for å betinge amerikansk våpenstøtte.

