Watergate-journalistene kritisk til at Washington Post nekter å støtte Harris

Washington Post-eier Jeff Bezos, verdens nest rikeste mann, får kritikk fra en rekke av avisens ansatte etter beslutningen, skriver Financial Times.

Siden 1988 har den prestisjetunge amerikanske avisen valgt en kandidat å stille seg bak hver gang det har vært valg i USA. Fredag kom imidlertid meldingen om at det ikke vil skje i år.

Staben som sørger for lederartikler hadde skrevet ferdig en leder der det ble erklært støtte til demokratenes kandidat. Ifølge en artikkel i avisen grep Bezos inn og stanset publiseringen.

Avisens toppsjef Sir Will Lewis erkjenner i en kommentarartikkel at beslutningen kan ses som en ansvarsfraskrivelse – men føyer til at «vi ser det ikke slik». Lewis sier i en uttalelse også at Bezos «ikke har lest eller ment noe» om utkastet til støtteerklæring.

17 av avisens journalister har lørdag undertegnet en kommentarartikkel der de omtaler beslutningen som «en forferdelig feil» i en tid «der en av kandidatene forfekter standpunkter som direkte truer pressefriheten og grunnlovens verdier».

– Avgjørelsen ignorerer de overveldende bevisene fra Washington Posts egne reportasjer om den trusselen Donald Trump utgjør mot demokratiet, sier Bob Woodward og Carl Bernstein, reporterne som avslørte Watergate-skandalen i avisens spalter.

