Trump lot folk vente i tre timer

De som ble igjen på flyplassen i Traverse City, tullet seg inn i tepper i den kjølige kvelden mens de ventet på at flyet til Trump skulle lande.

Trump unnskyldte seg og la skylden for forsinkelsen på et intervju han hadde i Texas med Joe Rogan, mannen bak USAs og verdens mest populære podkast, særlig blant unge menn.

Intervjuet ble sendt fredag kveld og varte i hele tre timer, med en Trump som gjenfortalte kjente historier fra sine mange valgmøter og drøftet om UFO-er fins med Rogan.

Like før valgmøtet skulle starte klokka halv sju fredag kveld, meldte hans talsmann på X at flyet nettopp var tatt av fra Austin i Texas, over to timer flytid fra Michigan.

De gjenværende tilhørerne jublet da flyet hans omsider landet, og en av dem beklaget at Trump gikk glipp av en stor folkemengde, siden halvparten var gått hjem.

Les også: Lahlum: – Donald Trump er hevngjerrig. Kamala Harris er litt vinglete (+)

Les også: Har levd med kreft i åtte år: – Sjekk doskåla når du er på toalettet

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb