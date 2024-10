Hizbollah bekrefter at Nasrallahs nevø og arvtaker er død

Bekreftelsen fra Hizbollah kom onsdag, men den iranskstøttede bevegelsen sier ingenting om når, hvor eller hvordan drapet skjedde.

Tirsdag sa det israelske militæret (IDF) at Safieddine ble likvidert i et luftangrep for tre uker siden.

Hizbollahs øverste leder Hassan Nasrallah ble drept i et israelsk luftangrep i Beirut 27. september.

Nasrallah hadde ikke utnevnt en arvtaker, men det var rykter om at hans nevø Hashem Safieddine var tenkt å ta over som leder i militsgruppa. Han skal ha blitt drept i et israelsk angrep for tre uker siden.