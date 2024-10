Østerrikes sittende statsminister får jobben med å danne ny regjering

Nehammer bør umiddelbart starte koalisjonssamtaler med sosialdemokratiske SPÖ, har Østerrikes president Alexander Van der Bellen gitt beskjed om.

Det betyr at ytre høyre-partiet FPÖ ikke blir vurdert som en regjeringspartner på det nåværende tidspunktet, til tross for at de fikk størst oppslutning i valget for noen uker siden.

Van der Bellen forklarer det med at ingen ønsker å gå inn i en koalisjon med FPÖ under partileder Herbert Kickl. Partilederne i både det konservative ÖVP og SPÖ begrunner det med at de er bekymret for demokratiet og rettsstaten, i tillegg til FPÖs prorussiske standpunkter.