Israels angrepsplaner mot Iran lekket

Dokumentene kommer fra amerikansk etterretning. Fredag ble de publisert på meldingsappen Telegram i kanalen The Middle East Spectator.

Nyhetsnettstedet Axios og CNN var først ute med å melde om lekkasjen. Dokumentene beskrives som svært sensitive og blir publisert idet Israel er i ferd med å ferdigstille flere uker med forberedelser til et angrep på Iran – som gjengjeldelse for rakettangrepet som Iran utførte mot Israel for snart tre uker siden.

– Planlegger ikke atomangrep

Dokumentene inneholder blant annet opplysninger om hvilke forberedelser som er gjort ved flere israelske flybaser, blant annet overføring av våpen som skal brukes i angrepet. Det er også opplysninger om hvordan Israels droneenheter forbereder seg.

– Det er ingen tegn til at Israel har tenkt å bruke atomvåpen, står det i ett av dokumentene.

Israel har aldri offisielt innrømmet å ha atomvåpen, selv om det er stor enighet blant analytikere om at Israel er en atommakt.

Usikker på metode

Ikke navngitte amerikanske tjenestemenn har overfor amerikanske medier innrømmet at dokumentene er ekte. De sier imidlertid at de ikke vet hvem som står bak lekkasjen og hvorvidt den kommer fra noen som jobber i etterretningstjenesten eller om det skyldes hacking.

En av kildene til New York Times understreker samtidig at informasjonen som er lekket er relativt begrenset.

Ifølge nyhetsbyrået AP er dokumentene merket ytterst hemmelig, men de kan deles med det som omtales som «Five Eyes», det vil si USA, Storbritannia, Canada, New Zealand og Australia.

Dokumentene kommer fra de to amerikanske etterretningstjenestene Geospatial Intelligence Agency og National Security Agency.