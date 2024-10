Boligblokk truffet i israelsk angrep i Beirut, ifølge libanesiske medier

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En direktesending på libanesisk TV viser en stor eksplosjon og deretter kraftig røyk som stiger over flere høye bygninger. Det er foreløpig ikke meldt om drepte eller sårede.

– Fiendtlige fly gjennomførte denne morgenen to angrep mot Beiruts sørlige forsteder, hvorav ett traff en boligblokk i Haret Hreik, i nærheten av en moské og et sykehus, skriver Libanons nasjonale nyhetsbyrå.

Angrepet blir gjennomført til tross for at USAs forsvarsminister Lloyd Austin så sent som lørdag ba Israel trappe ned angrepene mot Beirut og omegn fordi de sivile tapene er altfor høye.

Også lørdag ble det meldt om israelske angrep mot det tett befolkede forstadsområdet Dahieh, som titusener av mennesker har flyktet fra de siste ukene. Området har vært kjent som et kjerneområde for den iranskstøttede Hizbollah-militsen.

Angrepene søndag ble gjennomført etter at det israelske militæret ba innbyggerne i to forstadsområder om å evakuere, samtidig som det ble varslet en militæroperasjon innen kort tid.

Meldingen ble lagt ut på X/Twitter sammen med et kart som viser bygninger i Haret Hreik og Hadath Beirut, sør i den libanesiske hovedstaden.

– Du befinner deg i nærheten av Hizbollah-installasjoner og interesser, som IDF vil operere mot i nær fremtid, skriver en talsperson for det israelske militæret.