Norge trapper opp medisinsk innsats i Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Bibiana Piene/NTB

– Ukraina kjemper en krevende kamp langs frontlinjen. Tilgang på nok militært personell og materiell for å stå i denne krigen over tid, er fortsatt kritisk for Ukraina, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Gram er fredag på Natos forsvarsministermøte i Brussel. Der står støtte til Ukraina langs flere fronter høyt på dagsordenen.

Behov for bedre tjenester

– Det å ivareta syke eller skadede soldater, slik at flest mulig potensielt kan tjene et militært eller samfunnskritisk behov, er et viktig bidrag for Ukraina, sier Gram.

Forsvarssektoren i Norge skal bidra med rådgivning og undervisning, i tillegg til at Norge påtar seg et hovedansvar for å støtte opp om ett medisinsk rehabiliteringssenter i Ukraina.

– Det er nødvendig å øke kapasiteten og bedre tjenestene som gis ved de medisinske rehabiliteringssentrene i Ukraina, derfor vil Norge ta hovedansvaret for utviklingen av et slikt senter, sier Gram.

Arbeidet vil foregå i tett dialog og samarbeid med allierte, og prosjektet som helhet er organisert med en styringsgruppe i Nato, sier forsvarsministeren.

Donerer to ambulansebusser

I tillegg skal to spesialbygde militære ambulansebusser doneres gjennom Natos støtteprogram for Ukraina.

Bussene vil bedre behandlingsmulighetene for mange sårede soldater i Ukraina og lette evakueringen av dem, sier Gram.

– Jeg er glad for at vi nå kan levere ytterlige to nye militære ambulansebusser med medisinsk utstyr som bidrar til å redde menneskeliv. Bussene er høyt verdsatt av ukrainske myndigheter, sier forsvarsministeren.

Les også: Putins talsmann: – Russland er ikke isolert

Les også: Zelenskyj advarer EU: Manglende støtte til seiersplan vil styrke Russland