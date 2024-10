Unifil: Israelsk stridsvogn angrep Unifil-stilling

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Unifil sier at angrepet, som skjedde tidlig onsdag, var rettet mot et vakttårn. To kameraer ble ødelagt, og vakttårnet skal ha blitt skadet.

– Nok en gang ser vi at det åpnes ild mot en Unifil-stilling, sier styrken i en uttalelse, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Det opplyses ikke om noen sårede eller drepte.

Unifil-styrker har den siste tiden blitt utsatt for en rekke angrep, som har ført til at minst fem FN-soldater er såret.

Israels hær (IDF) har tatt på seg ansvaret for flere av hendelsene. De kaller dem for uhell. De hevder også at Hizbollah posisjonerer seg ved Unifil-baser.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gjentatte ganger bedt FN om å trekke Unifil-styrkene ut av Sør-Libanon, der Israel kjemper mot Hizbollah. FN og landene som bidrar til styrken har imidlertid sagt at det er uaktuelt.

– Avgjørelsen ble tatt om at Unifil på det nåværende tidspunkt skal bli værende ved alle sine stillinger på tross av oppfordringene som det israelske forsvaret kom med om å forlate stillingene som er nær den blå linjen, sa sjefen for FNs fredsbevarende styrker, Jean Pierre Lacroix, mandag.

– Jeg vil understreke at den avgjørelsen fortsatt gjelder, fortsatte han.

Les også: Ordfører skal være blant de drepte i israelsk angrep sør i Libanon

Bistandsarbeider: – Jeg ser ingen vei ut for Libanon (+)