Tidligere Ozzy-gitarist skutt og såret i Las Vegas

Skytingen skjedde ved 2.40-tiden natt til tirsdag i et område rundt halvannen mil sør for den berømte The Strip i Las Vegas, opplyser politiet.

En representant for gitaristen bekrefter skytingen og opplyser at Lee var ved bevissthet og ventes å bli helt frisk igjen.

– Fordi politiet etterforsker saken vil det ikke komme ytterligere kommentarer. Lee og familien hans ønsker at deres privatliv respekteres nå, skriver Amanda Cagan i en uttalelse.

– Ved guds nåde ble ingen store organer truffet. Han responderer og ventes å komme seg fullstendig, forteller Tim Heyne til nyhetsbyrået AP.

Heyne er manager for Red Dragon Cartel, bandet som Lee spiller i.

Den nå 67-årige gitaristen spilte i flere såkalte glammetal-band i Los Angeles på 1980-tallet, inkludert en tidlig utgave av Ratt.

Mellom 1982 og 1987 spilte han for Ozzy Osbourne, blant annet på plata «Bark at the Moon» i 1983. Han har også spilt i Badlands og gitt ut plater under eget navn.