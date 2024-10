Israel angrep Beirut-forstad

Israel varslet angrepet på forhånd. Det ble gjennomført bare timer etter at USA gjorde det klart at de mener Israels angrep på Beirut har vært for omfattende.

Sist gang Israel angrep Beirut, var seks dager tidligere. To luftangrep 10. oktober var rettet mot tett befolkede områder og la hele bygninger i grus. 22 mennesker ble drept.

Ifølge det israelske militæret gjorde de denne gangen mye for at sivile ikke skulle bli rammet.

– Før angrepet ble det iverksatt mange tiltak for å minske risikoen for å skade sivile, deriblant forhåndsvarslinger til befolkningen i området, heter det i en uttalelse.

Tidlig onsdag morgen meldte det israelske militæret også at det var skutt rundt 50 prosjektiler fra Libanon mot Nord-Israel, men uten at det er kommet meldinger om skader.

Advarsel på X

Oppfordringen om å evakuere ble lagt ut av talsperson for det israelske militæret (IDF) Avichay Adraee på X. Det ble også publisert et kart av en bygning i Haret Hreik.

– Du befinner deg i nærheten av Hizbollah-installasjoner og -interesser, som IDF kommer til å gjennomføre operasjoner mot i nær fremtid, skrev Adraee på arabisk.

– For din sikkerhet og sikkerheten til dine familiemedlemmer må du evakuere denne bygningen og nabobygningene umiddelbart og holde deg unna dem i en avstand på minst 500 meter, skrev han videre.

Få varslinger

En journalist fra nyhetsbyrået AFP forteller at det steg opp svart røyk mellom flere bygninger i forstaden Haret Hreik etter at det ble hørt to luftangrep. De kom kort tid etter militærets ordre om å evakuere.

De siste ukene har Israel gjennomført en rekke angrep mot Libanon, også boligblokker, uten å varsle angrepene på forhånd. Andre ganger har de varslet angrep mot ett av målene, men deretter gjennomført et langt mer omfattende angrep.

Israel har så langt utstedt evakueringsordre for over en firedel av Libanons territorium, ifølge FNs høykommissær for flyktninger.

Amerikansk motstand

En talsmann for USAs utenriksdepartement sa tirsdag at USA har uttrykt bekymring for måten Israel har angrepet Beirut på de siste ukene. Han sa også at USA er imot denne typen bombeangrep, og at Israel har fått beskjed om dette.

Libanons midlertidige statsminister Najib Mikati sa samme dag at han hadde fått en slags garanti fra amerikanske tjenestemenn om at Israel vil trappe kraftig ned på angrepene mot Beirut og forstedene sør for hovedstaden.

