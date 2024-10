Taiwan: 153 kinesiske fly rundt øya – rekordmange

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dette er det høyeste tallet i løpet av én dag noen gang. I samme tidsrom ble det registrert 14 kinesiske marinefartøyer, mot 17 dagen før, opplyser Taiwans forsvarsdepartement.

Den omfattende militærøvelsen startet mandag og ble avsluttet etter 13 timer. I en uttalelse fra militæret i Kina heter det at øvelsen var vellykket og at den viste at landets væpnede styrker er i stand til å ødelegge «taiwanske separatisters uavhengighetsforsøk».

De aller fleste land i verden, blant dem Norge, forholder seg til «ett Kina-prinsippet» og anser dermed ikke Taiwan som en uavhengig stat. Mange land har imidlertid uoffisielle bånd til Taiwan. Øya har handels- og representasjonskontorer i rundt 60 land.