Norge felt i Den europeiske menneskerettsdomstolen

Norge har dermed krenket artikkel 2 om retten til liv og artikkel 13 om retten til effektiv behandling i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), ifølge en kjennelse som kom tirsdag.

Retten konkluderer med at norske myndigheter ikke gjorde det som kunne forventes for å beskytte livet til mannen da han ble overført fra et sykehus tilbake til fengselet.

Mannen ble i 2019 dømt til tvungent psykisk helsevern etter et drapsforsøk med kniv og andre kriminelle forhold og plassert i institusjon. Der tok han seks måneder senere livet av en annen pasient.

Som følge av dette ble han i 2020 overført fra institusjonen til varetektsfengsel, der han noen uker senere begikk selvmord.

Saken ble klaget inn for EMD av faren til mannen.