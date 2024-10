USA ber Israel sørge for sikkerheten til FN-styrkene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Samtalen fant sted søndag, opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon.

Han understreket viktigheten av at Israel tar alle nødvendige grep for å sørge for sikkerheten til FN-styrkende i Libanon samt den libanesiske hæren, melder Pentagon.

Austin understreket også behovet for å gå bort fra militære operasjoner i Libanon og inn på et diplomatisk spor for å gi trygghet til sivile så fort som mulig.

Den amerikanske forsvarsministeren tok også opp at det trengs innsats for å gjøre noe med den forferdelige humanitære situasjonen på Gazastripen, opplyser Pentagon-talsperson generalmajor Patrick Ryder.

Flere Unifil-soldater har de siste dagene blitt såret sør i Libanon. Det israelske militæret (IDF) har tatt på seg ansvar for hendelsene. Samtidig har den israelske hæren (IDF) hevdet at Hizbollah-krigere posisjonerer seg ved Unifil-stillingene. Statsminister Benjamin Netanyahu ber dem derfor trekke seg bort fra utsatte områder der IDF og Hizbollah-krigere kjemper mot hverandre.

Unifil har gjort det klart at de ikke kommer til å trekke seg fra sine stillinger, etter en enstemmig beslutning blant de 50 landene som deltar i styrken.

