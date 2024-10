Liz Cheney enig i at Trump er fascist: – Den farligste noensinne

I et intervju med NBC News vil hun ikke å ta avstand fra en uttalelse som tidligere forsvarssjef Mark Milley har kommet med i boken «War», skrevet av journalisten Bob Woodward. Her sier Milley at Trump er «fullt ut fascist».

– Jeg har enorm respekt for general Milley, og jeg ser ingen grunn til å være uenig med ham om den vurderingen, sier Cheney.

Milley var USAs forsvarssjef både under Trump og president Joe Biden. I boken kommer han med harde karakteristikker av sin tidligere sjef.

– Han er den farligste personen noensinne. Jeg hadde mistanker da jeg snakket med deg om hans mentale forfall og så videre, men nå innser jeg at han er fullt ut fascist. Han er nå den farligste mannen for dette landet, sier Milley i boken, som utgis tirsdag. Mye av innholdet er imidlertid lekket på forhånd.

– Elsker tyranner

Også Liz Cheney advarer på det kraftigste mot hva Trump kan komme til å gjøre hvis han blir president igjen.

– Han kommer ikke til å respektere avgjørelsene i domstolene våre, sier hun og advarer om at USA kan bli et land uten rettsorden hvis Trump får gjøre som han vil.

– De menneskene som hindret ham i å gjennomføre sine verste ønsker forrige gang, kommer ikke til å være der igjen, sier Cheney.

Hun kaller også Trump «grunnleggende ond», og anklager ham for å lyve til folk for å sikre seg politisk framgang. Hun framholder at USAs utenrikspolitikk vil bli kaotisk hvis Trump kommer til makten igjen.

– Donald Trump elsker tyranner. Han forguder dem, hevder hun.

Erkekonservativ

Cheney er tidligere kongressrepresentant for Representantene. Hun har gitt klar støtte til Kamala Harris' kandidatur og har også drevet valgkamp sammen med henne.

I utgangspunktet var hun kjent som en erkekonservativ politiker i likhet med sin far, tidligere visepresident Dick Cheney. Men hun er blitt utstøtt av eget parti etter at hun stemte ja til at Trump skulle stilles for riksrett etter kongresstormingen i januar 2021.

Talspersonen for Trumps valgkamp, Steven Cheung, stemplet i helgen Milley som et «togvrak» som lider av et «Trump-forvirringssyndrom». Han gir også Milley skylden for den kaotiske uttrekkingen av Afghanistan, ifølge en epost til Newsweek.

