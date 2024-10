Ytterligere evakueringsordrer i Libanon – Hizbollah hevder de har trefninger med Israel

Som ved tidligere tilfeller får innbyggerne beskjed om å evakuere til områder nord for Awali-elva, drøyt 35 kilometer nord for den israelske grensen.

Hizbollah hevder søndag at de har vært i trefninger med israelske styrker i grenselandsbyen Aita al-Shaab, én kilometer fra grensen. Påstanden er ikke bekreftet av israelske styrker.

Samtidig sier Israels forsvarsminister Yoav Gallant at landet ikke vil tillate at Hizbollah vender tilbake til grenselandsbyene, for å sikre tryggheten til innbyggerne i Nord-Israel. Hizbollah har vært svært framtredende i grenseregionene, og har ofte gravd tunneler for å infiltrere Israel.

