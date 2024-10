R. Kellys datter anklager ham for overgrep

Buku Abi, som tidligere gikk under navnet Joann Kelly, sier i en episode av serien «R. Kelly’s karma: A daughter’s journey» at overgrepene skjedde da hun var åtte-ni år gammel, skriver bransjenettstedet Billboard.

– Han var alt for meg. I lang tid ville jeg ikke engang tro selv at det hadde skjedd, sier Abi.

– Jeg var redd for å fortelle det til noen. Jeg var redd for å fortelle det til moren min.

Kelly avviser anklagene. Han soner allerede en dom på 30 års fengsel etter at en jury i New York for tre år siden dømte ham for menneskehandel og organisert kriminalitet. I 2022 ble han dømt til 20 års fengsel for seksuallovbrudd i en separat sak.

Den tidligere R & B-stjernen har vunnet tre Grammy-priser og vært nominert 25 ganger. På et tidspunkt var han en av verdens største artister. Sangen «I Believe I Can Fly», som ble laget til Michael Jordan-filmen «Space Jam», gikk til topps i en rekke land. I Norge nådde den opp til andreplass på VG-lista.

Les også: R. Kelly dømt til 30 års fengsel for menneskehandel